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Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО

Кандидат в президенты Кипра Неофиту призвал подать заявку на вступление острова в НАТО

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кандидат на пост президента Кипра, председатель правящей партии «Демократический сбор» (ДИСИ) Авероф Неофиту предложил острову вступить в НАТО. С такой инициативой он выступил на мероприятии по случаю 46-летию основания партии, сообщает РИА Новости.

Неофиту представил свою предвыборную программу «План следующего дня» из 100 пунктов и заявил, что его партия придерживается «прагматичного подхода к обеспечению безопасности Кипра». Поэтому он призвал подать заявку на вступление острова в НАТО.

«Мы снимаем табу и призываем к вовлечению европейских, евроатлантических институтов и НАТО. Пусть войдут в уравнение эффективной безопасности нашей страны таким образом, чтобы обеспечить выживание кипрского эллинизма. Я считаю, что теперь Кипр должен поставить в приоритет вопрос о подаче заявки на членство в НАТО. А также то, что углеводороды, как и безопасность может разблокировать кипрскую проблему», — подчеркнул он.

Политик добавил, что его партия выступает за реорганизацию государства и конституционный пересмотр. По его мнению, сейчас страна не может функционировать в рамках структур 1960 года. «Сегодня, когда мы полны решимости поместить все государство в мобильный телефон каждого гражданина», — отметил Неофиту.

Кандидат в президенты также призвал сделать Кипр «свободным и единым», современным, цифровым и образцом зеленого перехода. Острову также необходимо стать справедливым, что «обеспечит прозрачность, подотчетность и верховенство закона».

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Марина Совина
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