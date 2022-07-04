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В Донецке после обстрела загорелись торговые ряды вблизи вокзала

Штаб терробороны ДНР: в Донецке после обстрела ВСУ загорелись торговые ряды возле вокзала

Фото: @dnronline

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись торговые ряды на рынке вблизи железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что за четыре часа, с 15:00 до 19:00 по Первомайскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города было выпущено 100 снарядов калибра 155 миллиметров.

При обстреле железнодорожного вокзала Донецка был убит мирный житель, всего в ДНР погибли три человека, еще 27 гражданских получили ранения.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли город Снежное в Донецкой народной республике (ДНР) ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. В результате ракетных ударов были повреждены здание ясли-сада, несколько многоквартирных домов и объекты на территории предприятия «Снежнянскхиммаш».

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Марина Совина
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