Украинские военные обстреляли город в ДНР из американской РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Снежное из РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли город Снежное в Донецкой народной республике (ДНР) ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве республики заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию Снежного, находясь на своих позициях в районе города Константиновка.

Отмечается, что в результате ракетных ударов были повреждены здание ясли-сада, несколько многоквартирных домов и объекты на территории предприятия «Снежнянскхиммаш».

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли из РСЗО М142 HIMARS город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР).