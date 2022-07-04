Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные обстреляли город в ДНР из американской РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Снежное из РСЗО HIMARS

Фото: Sgt. Dustin Biven / Globallookpress.com

Украинские военные обстреляли город Снежное в Донецкой народной республике (ДНР) ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве республики заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию Снежного, находясь на своих позициях в районе города Константиновка.

Отмечается, что в результате ракетных ударов были повреждены здание ясли-сада, несколько многоквартирных домов и объекты на территории предприятия «Снежнянскхиммаш».

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли из РСЗО М142 HIMARS город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе на жилой дом рухнул беспилотник
Стали известны представления американцев о настоящем богатстве
В Госдуме прокомментировали назначения в правительство Херсонской области
Российского водителя осудили на четыре года за гибель семи человек в ДТП
Найдено 2000-летнее захоронение жителей самого древнего городища Британии
Диетолог развеяла миф о ненатуральности магазинной еды
Школьница похудела назло одноклассникам и прославилась в сети
Украинские военные обстреляли город в ДНР из американской РСЗО
Психолог перечислила методы борьбы с капризами пятилетнего ребенка
Тарасова дала совет хоккеисту Федотову для службы в армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.