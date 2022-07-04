Украинские военные обстреляли город в ДНР из американской РСЗО
Украинские военные обстреляли город Снежное в Донецкой народной республике (ДНР) ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве республики заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию Снежного, находясь на своих позициях в районе города Константиновка.
Отмечается, что в результате ракетных ударов были повреждены здание ясли-сада, несколько многоквартирных домов и объекты на территории предприятия «Снежнянскхиммаш».
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли из РСЗО М142 HIMARS город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР).