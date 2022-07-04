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Умер советский и российский режиссер Юлий Файт

В возрасте 85 лет умер советский и российский режиссер Юлий Файт

Фото: Svklimkin / Wikimedia Commons

Умер советский и российский режиссер и актер Юлий Файт. Об этом сообщает РБК.

Файт скончался в возрасте 85 лет от острого инфаркта. Другие подробности не сообщаются.

Файт родился 27 марта 1937 года в Москве в семье актера Андрея Файта. Будучи ребенком снимался в эпизодических ролях в кино. В 1960 окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Файт работал режиссером в компании «Ленфильм» и на киностудии им. Максима Горького. Среди работ кинематографиста — «Пока фронт в обороне», «Пограничный пес Алый», «Марка страны Гонделупы», «Мальчик и девочка» и другие. Последний был запрещен из-за сюжета, рассказывающего об отношениях между 16-летними подростками. После выхода картины режиссера на десять лет лишили возможности снимать художественные фильмы. Файт также создавал документальные ленты о музыке и музыкантах и эпизоды для юмористического киножурнала «Ералаш».

Ранее стало известно о смерти гонконгского режиссера Алекса Ло.

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Дениза Мацаева
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