Иммунолог оценил ситуацию с медпомощью в России без западных лекарств

Иммунолог Крючков заявил, что прекращение поставок вакцин MSD не скажется на иммунизации

В перспективе нескольких лет качество медпомощи в России относительно других стран может ухудшиться из-за отсутствия западных лекарств, предположил иммунолог, специалист в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков. Он объяснил, что создать точную копию инновационных западных препаратов будет невозможно. Свою оценку ситуации с медпомощью в России он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, однако сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов. Об этом сообщают участники рынка.

Россия без западных препаратов

«Что касается поставок именно этих вакцин, то у нас есть четыре препарата комбинированной вакцины, — сказал Крючков. — Большей частью по госзакупкам идет именно отечественный препарат, так что на плановую иммунизацию эта ситуация никак не повлияет. Другое дело, что, когда уходит крупный, сильный игрок, каким и является MSD, ничего хорошего для рынка в этом нет».

Во-первых, его уход может негативно повлиять на закупочную цену российских препаратов, во-вторых, люди лишатся возможности самостоятельно выбирать вакцину, ведь все препараты друг от друга отличаются Николай Крючков иммунолог

Тем не менее отказ MSD от поставок указанных препаратов, по мнению иммунолога, не нанесет критичного удара отечественному здравоохранению. По крайней мере, в перспективе ближайших 3–5 лет.

«Я уверен, что большая часть компаний будет и дальше отказываться от поставок препаратов, аналоги которых есть в России. Не дженерики, а именно аналоги», — подчеркнул Крючков.

Он уточнил, что поставки лекарств, не имеющих российских аналогов, вероятнее всего, сохранятся из гуманистических соображений.

Ситуация с медпомощью

«Сегодня в мире разрабатывается огромное число препаратов от хронических заболеваний, аутоиммунных, вирусных, онкологических. Целый ряд планировался к выходу в России, причем большими группами, по пять-десять наименований. Теперь в нашей стране они не появятся. Все исследования тоже будут остановлены», — предупредил иммунолог.

А ведь многие препараты потенциально могли значительно увеличить продолжительность жизни пациентов, дать меньше осложнений. Все же нужно понимать, что большинство инновационных препаратов в различных областях западные Николай Крючков иммунолог

Это, по мнению Крючкова, может сказаться на качестве медицинской помощи в стране.

Возможности России

«Вместе с тем по вакцинам у нас достаточно хороший задел, который поможет справиться с уходом западных препаратов. Также у нас есть компании, занимающиеся биотехнологиями, создающие инновационные препараты, работающие с моноклональными антителами, используемыми в лечении онкологии и иммунных заболеваний. Занимаются и созданием геннотерапевтических препаратов — это самый инновационный класс лекарств, нацеленный на то, чтобы менять геном, чаще всего у детей, но иногда и у взрослых», — рассказал Крючков.

Он подчеркнул, что, несмотря на то что подобные исследования ведутся, без полноценного финансирования, инвестиций, госпомощи работа ученых ни к чему не приведет, они просто не смогут конкурировать с западными компаниями.

«Мы не можем конкурировать именно по самым продвинутым направлениям. Для того чтобы заместить западные разработки, нужно много работы, нельзя надеяться на то, что мы просто возьмем что-то с помощью принудительного лицензирования. Проблема в том, что для ряда биологических препаратов невозможно создать точную копию: биоподобные средства значительно отличаются от оригиналов своими свойствами. Так что тут необходима сложная многолетняя разработка и, соответственно, финансирование», — объяснил эксперт.

Крючков добавил, что для органичного развития в сфере фармакологии российским ученым необходимо взаимодействие с западными коллегами. Он предположил, что для сохранения сотрудничества компаниям могут быть предложены льготные условия, продажа препаратов по более высоким ценам.

В марте американская фирма Gilead заявила, что перестанет проводить все бизнес-операции в России, за исключением жизненно важных лекарств. 17 марта крупные международные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie и MSD приостановили новые клинические исследования своих препаратов в России из-за ситуации на Украине.