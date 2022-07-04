Лавров прокомментировал возможность размещения баз НАТО в Финляндии

Лавров усомнился, что размещение баз НАТО в Финляндии будет зависеть от Хельсинки

Вряд ли руководство НАТО будет спрашивать Хельсинки в случае, если альянс решится на размещение военных баз и инфраструктуры блока на территории Финляндии. В самостоятельности финских властей усомнился министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва не видит явной угрозы национальной безопасности, которая исходила бы от новых балтийских участников альянса. «Но если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра [иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто] кто-нибудь спросит», — резюмировал дипломат.

Таким образом Лавров прокомментировал слова главы МИД Финляндии, который заявил, что размещать силы НАТО в стране сейчас нет необходимости. По его словам, на общей границе с Россией «сейчас безопасно». При этом он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает планы альянса по «обеспечению коллективной безопасности», а дальнейшие действия властей страны будут зависеть от развития ситуации.