В Мексике предложили разобрать статую Свободы в Нью-Йорке

Президент Мексики призвал разобрать статую Свободы в Нью-Йорке, если Ассанжа осудят в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что планирует добиться демонтажа американской статуи Свободы в одно случае — если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют и осудят в США. Его слова приводит РИА Новости.

Обрадор предложил разобрать Свободы в Нью-Йорке, если Асанжа осудят в США. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Национальном дворце.

«Если его вывезут в Соединенные Штаты и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, мы должны начать кампанию по демонтажу подаренной французами статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке, потому что она больше не символ свободы», — призвал глава государства.

Политик допустил, что вернется к этому вопросу на переговорах с американским коллегой Джо Байденом. Обрадор напомнил, что ранее просил о помиловании Ассанжа экс-президента США Дональда Трампа.

1 июля сообщалось, что Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США. Он подал две апелляции в британский суд в четверг, 30 июня.