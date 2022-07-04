Девушки массово нарядились в одну и ту же одежду благодаря популярному певцу

Фанатки Гарри Стайлса начали наряжаться в яркую одежду и запустили тренд в соцсетях

Поклонницы начали массово наряжаться в одном и том же стиле благодаря британскому певцу Гарри Стайлсу. Соответствующий материал публикует Refinery29.

Выяснилось, что фанатки поп-исполнителя запустили флешмоб, в котором демонстрируют наряды, выбранные ими для посещения концертов знаменитости. Девушки принялись размещать снимки в соцсетях под хештегом #HSLOTOutfit — наряд для тура Love On Tour. Отмечается, что в TikTok подобные видео набрали более 200 миллионов просмотров.

Последователи тренда появляются на мероприятиях в платьях с цветочным или абстрактным принтом, предметах гардероба розового цвета и другой яркой одежде. Так, некоторые женщины подбирают наряды под названия песен — например, покупают платья с подсолнухами по аналогии с популярным треком Стайлса Sunflower.

Журналисты подчеркивают, что в прошлых десятилетиях поклонники, как правило, надевали на концерты мерч артистов, однако сейчас они предпочитают копировать стиль своего кумира. Помимо фанатов Стайлса аналогичным образом ведут себя последователи и других представителей поп-культуры.

В ноябре 2021 года Стайлс стал первым мужчиной в платье на обложке Vogue и вывел из себя читателей. Поп-исполнитель принял участие в фотосессии, выбрав в качестве наряда платье модного дома Gucci и нарвался на критику со стороны пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. Среди них — юрист Бен Шапиро и политическая активистка Кэндис Оуэнс.