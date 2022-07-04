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В Херсонской области рассказали об изменениях в управлении регионом

Правительство Херсонской области приступает к работе с 5 июля, регионом руководит Сальдо

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Вновь сформированное правительство Херсонской области приступает к работе с 5 июля, однако военно-гражданская администрация (ВГА) останется. Регионом без изменений будет руководить глава ВГА Владимир Сальдо, рассказал ТАСС замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

«Просто все структурируется, мы хотим подтвердить, что здесь Россия формируется полным ходом. Для нас одна из целей — сформировать органы власти по канонам Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

Собеседник агентства также рассказал, что высшим должностным лицом региона остается Владимир Сальдо, остальные чиновники находятся в его подчинении.

4 июля сообщалось, что продолжается интеграция региона в государственное пространство России и в «российскую парадигму государственного управления». Сальдо отметил, что правительство было сформировано после тщательного изучения опыта построения структур органов власти в российских регионах.

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Марина Совина
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