Губернатор Калининградской области оценил возможность переименования региона

Глава Калининградской области Алиханов заявил, что нет смысла в переименовании региона

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РИА Новости оценил возможность переименовании Калининграда и региона.

Глава региона посоветовал обратиться к главе фракции в Госдуме Сергею Миронову, который выступил с такой инициативой. «Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — сказал Алиханов.

Он также уточнил, что никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено. «В чем основной смысл, не очень понятно», — добавил он.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поразмышлять о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. По его словам, городу можно присвоить название Владибалтийск, а Калининградской области — Балтийский край.

18 июня Литва прекратила в Калининград транзит некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза. Местный губернатор Антон Алиханов уточнил, что ограничительные меры коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов.