Карту болельщика помогут получить во флагманах «Мои Документы» и Дворце госуслуг

Анастасия Ракова: персонифицированную карту болельщика можно оформить через gosuslugi.ru

С 4 июля жители могут оформить персонифицированную электронную карту болельщика через портал gosuslugi.ru. Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ сотрудники центров «Мои Документы» помогут подтвердить личность. Это займет буквально 5 минут. Карта необходима для посещения спортивных мероприятий — для покупки билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для посещения спортивных мероприятий зрителям необходима карта болельщика. С сегодняшнего дня подать заявление на ее оформление можно на портале Госуслуг — для этого нужно заполнить анкету и загрузить фотографию. После подачи заявления необходимо подтвердить личность — сделать это помогут во всех флагманских офисах "Мои Документы" или Дворце госуслуг на ВДНХ. Мы сделали процесс максимально удобным. Центры работают с 10 утра до 10 вечера — можно зайти после учебы или работы и без очередей буквально за 5 минут получить услугу. Также во флагманах с подтверждением карты болельщика можно пройти быструю проверку здоровья или выпить кофе в уютном кафе, а во Дворце госуслуг — посетить музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. С собой нужно взять только документ, удостоверяющий личность. При соответствии данных уже через 5-10 минут у заявителя в личном кабинете появится электронная карта болельщика. Так допуск на спортивные объекты станет удобнее и безопаснее», — рассказала заммэра.

Подать заявление на федеральном портале госуслуг самостоятельно могут граждане старше 14 лет, для детей младше 14 лет оформить карту могут их родители или иные законные представители в своем личном кабинете. При подтверждении личности для детей младше 14 лет родители или иные законные представители должны иметь при себе оригинал свидетельства о рождении ребенка. Посещать центр госуслуг детям не требуется.

Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты для посетителей с 10:00 до 22:00. С адресами центров можно ознакомиться на сайте.

