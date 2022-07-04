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Кириенко провел совещание в школе в Каховке

Сергей Кириенко провел совещание в одной из школ Каховки

Фото: Telegram-канал «Каховский Городской Быт»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провел совещание в одной из школ в Каховке. Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Уточняется, что обсуждались вопросы начала нового учебного года, потребности учеников и педагогов Херсонской области. «Также по сложившейся традиции были посещены магазины и аптеки Каховки», — говорится в сообщении.

Жители города высказали пожелания Кириенко, а решение этих вопросов взяли на контроль власти района.

Ранее сообщалось, что Кириенко посетил Херсон. Вместе с главой областной Военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиром Сальдо и его замом Кириллом Стремоусовым он провел совещание по вопросам ЖКХ, сельского хозяйства, здравоохранения и социальной сферы.

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Варвара Кошечкина
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