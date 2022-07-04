Сергей Кириенко провел совещание в Херсоне с Сальдо и Стремоусовым

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Херсон. Вместе с главой областной Военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиром Сальдо и его замом Кириллом Стремоусовым он провел совещание по вопросам ЖКХ, сельского хозяйства, здравоохранения и социальной сферы. Об этом Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале.

Замглавы ВГА отметил, что Кириенко также посетил пункты выдачи паспортов, сим-карт, аптеку, магазин и недавно открывшееся отделение российского Промсвязьбанка.

«По результатам совещания принято решение, что количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами — увеличить количество пунктов выдачи херсонцам сим-карт», — заявил Стремоусов.

По его словам, в аптеке Кириенко рассказали о поступлении новых лекарств — некоторые из них давно не завозились, а других не было вообще. Замглавы ВГА уточнил, что сотрудники ожидают новую партию лекарств из России.

«После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда великий ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников, на что Господь ему отвечает, перечисляя, что его нет в громких событиях, он говорит, что Бог в “веянии тихого ветера” — "Глас хлада тонка и тамо Господь"», — заметил Стремоусов и провел параллель с Россией, «которая заходит уже в таких вещах и деталях, настолько повсеместно, что действительно понимаешь» — она тут навсегда.

2 июля Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой народной республики «Комсомолец Донбасса».