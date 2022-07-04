Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сергей Кириенко посетил Херсон

Сергей Кириенко провел совещание в Херсоне с Сальдо и Стремоусовым

Кадр: Telegram-канал «Стремоусов Кирилл»

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Херсон. Вместе с главой областной Военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиром Сальдо и его замом Кириллом Стремоусовым он провел совещание по вопросам ЖКХ, сельского хозяйства, здравоохранения и социальной сферы. Об этом Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале.

Замглавы ВГА отметил, что Кириенко также посетил пункты выдачи паспортов, сим-карт, аптеку, магазин и недавно открывшееся отделение российского Промсвязьбанка.

«По результатам совещания принято решение, что количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами — увеличить количество пунктов выдачи херсонцам сим-карт», — заявил Стремоусов.

По его словам, в аптеке Кириенко рассказали о поступлении новых лекарств — некоторые из них давно не завозились, а других не было вообще. Замглавы ВГА уточнил, что сотрудники ожидают новую партию лекарств из России.

«После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда великий ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников, на что Господь ему отвечает, перечисляя, что его нет в громких событиях, он говорит, что Бог в “веянии тихого ветера” — "Глас хлада тонка и тамо Господь"», — заметил Стремоусов и провел параллель с Россией, «которая заходит уже в таких вещах и деталях, настолько повсеместно, что действительно понимаешь» — она тут навсегда.

2 июля Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой народной республики «Комсомолец Донбасса».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России отменили все ограничения на пересечение границы
Обрушивший декорации на людей ураган в Якутии сняли на видео
Российский актер назвал отличие жителей Сибири от москвичей
Одежда из 1980-х вновь вернулась в моду благодаря сериалу «Очень странные дела»
Украинские мигранты посчитали Польшу «дойной коровой»
Появились подробности избиения чемпиона Минска по самбо на российском пляже
Часы Apple смогут измерять температуру
Инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам
Названо число погибших из-за беспорядков в Каракалпакстане
Россиян предупредили об опасности некоторых VPN-сервисов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.