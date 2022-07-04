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В Госдуме поставили условие для переименования Калининграда

Депутат Колесник призвал учесть мнение жителей Калининграда о переименовании города

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Решать вопрос о переименовании Калининграда должны сами жители города, поэтому при реализации идеи потребуется провести референдум, считает депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он озвучил это условие и подчеркнул, что сейчас не лучшее время для смены названия региона.

Предложение лидера партии «Справедливой России — За правду!» Сергея Миронова переименовать Калининград во Владибалтийск, а регион в Балтийский край — это попытка привлечь внимание, считает парламентарий.

«Честно говоря, немножко попахивает популизмом. Нужно спросить калининградцев для начала. И почему Владибалтийск? Слово "Влади" — они Владимира Ильича [Ленина] что ли не могут запомнить?» — отметил Андрей Колесник.

Видимо, проблем больше нет. Я думаю, у нас проблем достаточно. Когда немножко войдем в меридиан, качка будет поменьше, тогда можем заняться этим вопросом. Считаю, что сейчас не время

Андрей Колесникдепутат Госдумы

По словам парламентария тема переименования города поднимается не в первый раз. Он напомнил, что сейчас город назван в честь председателя Президиума Верховного Совета Михаила Калинина, который не имеет отношения к населенному пункту.

«Нужен референдум и конкурс. [Нужно выбрать] то, что устроит калининградцев, потому что они здесь живут. Я считаю, что ни в коем случае нельзя называть его Кенигсбергом. Его хотели переименовать в Елизаветинск в честь императрицы Елизаветы Петровны. В этом смысл есть, потому что во времена ее правления он был российским городом», — сказал член нижней палаты парламента.

Также депутат считает, что смена названия Калининграда — достаточно дорогостоящая инициатива.

«Это затраты. Представьте себе, поменять адреса, номера машин, документы, прописки — это вопрос довольно тяжелый», — заключил он.

Миронов считает, что переименование региона, который имеет стратегическое значение для России, позволит повысить его статус. Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую 4 июля 1946 года.

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Мария Сметанина
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