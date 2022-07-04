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Путин назначил замглавы МВД генерала Кубышко

Президент Путин назначил генерала Владимира Кубышко замглавы МВД России
Владимир Кубышко

Владимир Кубышко. Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин назначил генерала Владимира Кубышко замглавы МВД России. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также Кубышко присуждено звание генерал-лейтенанта полиции. Документ вступил в силу с даты опубликования.

Он окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, а затем Гуманитарную академию Вооруженных Сил Российской Федерации. До 1992 года Кубышко служил в Вооруженных Силах, в том числе и на офицерских должностях. А с 1998 года он перешел в органы внутренних дел — был заместителем начальника по кадрам ОВД «Новокосино».

Позже Кубышко возглавил управление кадров и воспитательной работы Московского университета МВД России, занимал должности заместителя и первого заместителя начальника департамента кадрового обеспечения МВД России. Впоследствии он возглавил это подразделение.

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Любовь Ширижик
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