Найден самый большой вид водяных лилий в мире

Frontiers in Plant Science: найдена самая большая водяная лилия рода Victoria в мире

Специалисты Высшего университета Сан-Андреса в Боливии в совместной работе с ботаниками из Великобритании и США нашли самый большой вид водяных лилий в мире. Выводы исследования опубликованы в журнале Frontiers in Plant Science.

Как уточняется, обнаруженный образец принадлежит роду Victoria. Ранее были описаны только два представителя этого рода Victoria amazonica или Victoria cruziana. Вид был замечен около 177 лет назад и засушен в гербарий, после чего часть была доставлена из Боливии в Великобританию, где смогли выделить ДНК и установить, что это неизвестное науке растение. Эта водяная лилия — самая крупная из существующих в мире: размер кувшинок достигает 3,2 метра, а цветы — больше человеческой головы.

В июне исследовательская группа из Университета Западной Австралии и Университета Флиндерса зафиксировала самое древнее и большое растение на Земле. По их словам, это 4500-летняя водоросль, которая растянулась на 180 километров в американском заливе Шарк.