Лондон оценил возможность нарушения конвенции Монтре для вывоза зерна с Украины

Премьер Британии Джонсон исключил нарушение конвенции Монтре для вывоза зерна с Украины

Лондон не рассматривает возможность нарушения конвенции Монтре ради того, чтобы обеспечить вывоз зерна из украинских портов. Так оценил соответствующую перспективу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС.

«Нет, мы не рассматриваем такую возможность. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода», — заявил глава британского кабмина.

По словам Джонсона, Соединенное Королевство изучает возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог, чтобы вывозить зерно в меньших количествах, чем можно было бы вывезти по Черному морю. «Мы изучаем все возможные варианты, в том числе вывоз зерна небольшими партиями», — уточнил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стремление Запада создать механизм контроля вывоза украинского зерна является попыткой внедрения военно-морских сил альянса в Черное море. По его словам, попытки искусственной эскалации проблемы вывоза украинского зерна являются неприемлемыми.