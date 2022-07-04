В Донецке обжаловали смертный приговор марокканцу

В Верховный суд ДНР направили кассацию на смертный приговор наемнику-марокканцу Саадуну

В Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) направили кассацию на смертный приговор подданному Марокко Ибрагиму Саадуну, который попал в плен вместе с двумя наемниками из Великобритании. Об этом рассказала его адвокат Елена Веснина в разговоре с «Интерфакс».

29 июня обжаловать приговор также попыталась адвокат приговоренного к смертной казни наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова. В случае ее отклонения защита напишет прошение о помиловании.

В начале июня Верховный суд ДНР вынес смертный приговор 28-летнему гражданину Великобритании Эйдену Аслину, его 48-летнему соотечественнику Шону Пиннеру и 21-летнему марокканцу Брагиму Саадуну. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц. Кроме того, в плен попали граждане Великобритании Дилан Хилли и Эндрю Хилл, но они отказываются давать показания по делу о наемничестве.