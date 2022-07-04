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Медведев выступил с прогнозом после сообщения об освобождении ЛНР

Медведев заявил, что Европа будет дальше призывать Украину к войне после освобождения ЛНР
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

После освобождения Луганской народной республики (ЛНР) Европа дальше продолжит призывать Украину к войне «до победного конца». Такой прогноз дал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца», — написал он.

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3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

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Никита Абрамов
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