Названы мегаполисы России с увеличившимся количеством жилья на продажу

«ЦИАН.Аналитика»: в Самаре предложение на вторичном рынке увеличилось на 80 процентов

С начала 2022 года среди российских мегаполисов предложение на вторичном рынке жилья больше всего увеличилось в Самаре — за шесть месяцев количество жилья повысилось на 80 процентов, до 5,73 тысячи лотов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты проанализировали предложение в городах-миллионниках. Вторым мегаполисом с увеличившимся количеством жилья на продажу назвали Краснодар, где за полгода предложение стало больше на 36 процентов и достигло 18,38 тысячи лотов. Топ-3 списка замкнула Казань с ростом в 35 процентов, до 6 тысяч лотов.

Следом в рейтинге расположился Ростов-на-Дону с динамикой в 32 процента — предложение достигло более 12 тысяч объектов. Пятую строчку списка одновременно заняли Москва и Санкт-Петербург, где предложение выросло на 29 процентов — до 34,24 тысячи лотов и 25,33 тысячи соответственно.

Ранее в «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что Челябинск стал лидером среди российских городов-миллионников по росту стоимости жилья в новостройках. По этому показателю он обогнал Москву — столица заняла 14-ю позицию. Вторую строчку заняла Казань. Топ-3 списка замкнула Уфа.