Небрежная прическа из 1990-х вновь стала трендом

Нарочито небрежный пучок из 1990-х годов стал трендом благодаря Ким Кардашьян и FKA Twigs

Прическа, которая была особенно популярна в 1990-х годах, вновь стала трендом благодаря знаменитостям. Об этом сообщает издание Refinery 29.

Речь идет о высоком или низком пучке, главная особенность которого заключается в нарочитой небрежности. Отмечается, что в прошлом главным популяризатором указанной укладки была актриса Памела Андерсон, а в текущем сезоне ее возвращают в моды такие звезды, как бизнесвумен Ким Кардашьян, модель Белла Хадид, певица FKA Twigs и различные блогеры.

Согласно материалу, для воссоздания такой прически необходимо собрать волосы в хвост, после чего закрутить пучок и зафиксировать его резинкой. Обладательницам густых прядей можно также воспользоваться невидимками. По словам парикмахеров, лучше не расчесывать волосы, чтобы сохранить максимальный объем.

В апреле стилисты Эфи Дэвис и Питер Беркилл назвали прически, которые визуально омолаживают лицо. Специалисты отметили, что большинству людей любого возраста подходят стрижки средней длины, например «каскад» с рваными краями или «лесенка». Кроме того, стилисты посоветовали выбирать длину чуть выше или ниже плеч, чтобы подчеркнуть черты лица и визуально удлинить шею.