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Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры

Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры
Никита Михалков

Никита Михалков . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Михалков отметил, что ему хочется воспитывать актеров, которые смогут противостоять плохим режиссерам, «которые не могут помочь». «Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять», — сказал он.

Ранее Михалков выступил с предложением создать евразийский аналог премии «Оскар». «В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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