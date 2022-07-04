Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Мать двоих детей назвала способы приучить ребенка к горшку

The Sun: чтобы приучить ребенка к горшку, лучше не использовать подгузники

Кадр: Four Strong & Growing / YouTube

Британский YouTube-блогер, мать двоих детей Алекса назвала простые способы приучить ребенка к горшку. Об этом пишет The Sun.

Алекса, у которой есть четырехлетняя дочь и четырехмесячный сын, утверждает, что освоила несколько действенных приемов, когда впервые приучала детей к горшку. Во-первых, вместо подгузников лучше использовать нижнее белье из обычной ткани. По ее словам, детям удобно находиться в памперсах, потому что они впитывают влагу, и ребенок не чувствует дискомфорт. Если заменить их на обычное белье, у детей появится стимул ходить в туалет.

Во-вторых, по мнению Алексы, ребенка нужно заставлять менять свое нижнее белье самостоятельно. В пользу этого говорит опыт воспитания ее дочери. Как только она стала заставлять дочь менять белье самостоятельно, девочка стала чаще ходить на горшок, чтобы избежать неприятной процедуры.

Материалы по теме:
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Помимо этого, Алекса советует прислушиваться к мнению ребенка при выборе горшка, потому что такие мелочи могут значительно повлиять на успешность процесса приучения к туалету. Также она рекомендует стараться сразу же приучать ребенка к использованию унитаза, а не переносного горшка.

До этого врач Владислав Зяблицкий назвал опасные для детей последствия заражения паразитами. По его словам, проявлениями интоксикации при гельминтозах являются беспокойство во время ночного сна, частые пробуждения, скрипение зубами.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Оскорбивший Шольца посол станет замглавы МИД Украины
Лондон оценил возможность нарушения конвенции Монтре для вывоза зерна с Украины
Бывшего замначальника российской колонии осудили на три года за взятку
Мать двоих детей назвала способы приучить ребенка к горшку
Двоих китайцев осудили за контрабанду запчастей для истребителя Су-27
«Вкусно и Точка» ответила на сообщения о булках с плесенью, просрочке и голубях
Стилистка назвала портящие образ женщины детали в жару
Xiaomi представила смартфон с огромной камерой
МИД КНР опроверг обвинения НАСА в попытках установить контроль над Луной
Warner Bros. заступилась за Джоан Роулинг после инцидента на пресс-конференции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.