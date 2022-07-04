Мать двоих детей назвала способы приучить ребенка к горшку

The Sun: чтобы приучить ребенка к горшку, лучше не использовать подгузники

Британский YouTube-блогер, мать двоих детей Алекса назвала простые способы приучить ребенка к горшку. Об этом пишет The Sun.

Алекса, у которой есть четырехлетняя дочь и четырехмесячный сын, утверждает, что освоила несколько действенных приемов, когда впервые приучала детей к горшку. Во-первых, вместо подгузников лучше использовать нижнее белье из обычной ткани. По ее словам, детям удобно находиться в памперсах, потому что они впитывают влагу, и ребенок не чувствует дискомфорт. Если заменить их на обычное белье, у детей появится стимул ходить в туалет.

Во-вторых, по мнению Алексы, ребенка нужно заставлять менять свое нижнее белье самостоятельно. В пользу этого говорит опыт воспитания ее дочери. Как только она стала заставлять дочь менять белье самостоятельно, девочка стала чаще ходить на горшок, чтобы избежать неприятной процедуры.

Помимо этого, Алекса советует прислушиваться к мнению ребенка при выборе горшка, потому что такие мелочи могут значительно повлиять на успешность процесса приучения к туалету. Также она рекомендует стараться сразу же приучать ребенка к использованию унитаза, а не переносного горшка.

До этого врач Владислав Зяблицкий назвал опасные для детей последствия заражения паразитами. По его словам, проявлениями интоксикации при гельминтозах являются беспокойство во время ночного сна, частые пробуждения, скрипение зубами.