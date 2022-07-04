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В Новой Москве прошла спецоперация МВД по ликвидации нарколаборатории

МВД и Росгвардия ликвидировали крупную нарколабораторию в Новой Москве, задержан мужчина

Кадр: МВД РФ

В Новой Москве полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели спецоперацию по ликвидации крупной лаборатории по производству наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спецоперация проводилась совместно с силовиками Дальневосточного и Центрального федеральных округов. Только на Дальнем Востоке полицейские изъяли 30 килограммов синтетических наркотиков. Они выяснили в ходе оперативных мероприятий, что в поселении Троицкого административного округа Москвы находится подпольная производственная база.

Следователями было возбуждено уголовное дело. Они установили, что организовал нарколабораторию житель Москвы. Он был задержан.

По данным МВД, мужчина арендовал дом и там обустроил цех по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска в помещении были изъяты восемь килограммов мефедрона.

Подозреваемый рассказал полицейским, что занимался сбытом наркотиков, а затем по заданию куратора из интернет-магазина открыл лабораторию. Сообщник дал ему деньги на аренду дома и закупку оборудования. Наркотики сбывались через тайники-закладки по всей стране. Мужчина заключен под стражу.

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Любовь Ширижик
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