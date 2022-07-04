Дачникам объяснили правила уплаты взносов в товарищества

Доцент ВШЭ Солдатова объяснила дачникам правила уплаты взносов в СНТ за вывоз мусора

Правление садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества (СНТ) не наделено полномочиями накладывать санкции на дачников и требовать уплаты штрафов. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Эксперт объяснила, что штрафы, включая за нескошенную траву и парковку в неположенном месте, могут накладывать органы власти, занимающиеся административным или уголовным производством.

По новым правила, введенным в 2019 году, взносы в СНТ делятся на членские и целевые. При этом у СНТ должен быть открыт счет банке, а все платежи поступать только безналичным способом. Одной из особенностей работы товарищества считается требование заключить с местным оператором контракт на вывоз мусора, оплачивать услугу должны дачники.

Специалист уточнила, что, по закону, дачники, которые не являются членами СНТ, должны оплачивать имущество общего пользования. Однако, если долги появились до введения закона, то необходимость платы на таких дачников не распространяются.

«В случае образования долга до вступления в силу данного закона в связи с невнесением платы за пользование общим имуществом она может рассматриваться как неосновательное обогащение. При этом дачное партнерство должно было доказать, что гражданин пользовался общим имуществом, но не платил», — пояснила Солдатова.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачах. По словам экперта, часть 4 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предусматривает штрафы за наличие сорняков на дачном участке в размере от 20 до 50 тысяч рублей.