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Российский уголовник силой увел 17-летнюю девушку за гаражи и изнасиловал

В Омске суд арестовал 33-летнего россиянина, изнасиловавшего 17-летнюю девушку

Фото: Следственный комитет по Омской области

В Омске суд арестовал 33-летнего российского уголовника, обвиняемого в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 июня ранее судимый за тяжкие преступления мужчина приметил свою жертву на одной из улиц Омска. Он схватил потерпевшую одной рукой за шею, а второй закрыл рот, после чего увлек насильно за один из гаражей на улице Бульварная, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. После насильник сбежал с места преступления.

СКР возбудил уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Благодаря полученному геному подозреваемого следователям и полицейским удалось установить его личность и задержать. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

1 июля сообщалось, что суд в Костроме вынес приговор двоим педофилам — за убийство и изнасилование девочки мужчины получили пожизненный срок.

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Владимир Седов
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