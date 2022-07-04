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Россиянин сел на 16 лет за убийство бывшей жены и дочери в ходе ссоры

Суд приговорил жителя Оренбурга к 16,5 года колонии за убийство бывшей жены и дочери

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Оренбургский областной суд приговорил к 16,5 года лишения свободы 59-летнего местного жителя за убийство бывшей жены и дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

За двойное убийство мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

23 ноября 2021 года дома в Оренбурге между мужчиной и бывшей супругой вспыхнула ссора. Во время конфликта он нанес женщине и дочери травмы, несовместимые с жизнью. Их тела были обнаружены позже. Погибшим было 58 лет и 22 года.

1 июля сообщалось, что в Москве суд приговорил к 12 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя за расправу над бывшей женой на глазах у девятилетнего сына и шестилетней дочери. Убийство было совершено во дворе жилого дома из-за семейных конфликтов.

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Любовь Ширижик
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