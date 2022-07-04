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Росздравнадзор оценил запасы вакцин от оспы и кори

В Росздравнадзоре заявили, что в стране достаточно вакцин от кори, оспы и краснухи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России есть достаточное количество вакцин против ветряной оспы и кори. Об этом заявили в Росздравнадзоре, пишет ТАСС.

В понедельник, 4 июля, «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщил, что американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями. При этом, по данным издания, компания сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

«На рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что американская фармкомпания в июне 2022 года уведомила Росздравнадзор о прекращении производства лекарств и их ввоза в Россию.

Ранее Росздравнадзор оценил ситуацию с лекарствами в аптеках. Ведомство назвало ситуацию стабильной, подчеркнув, что поставки препаратов из Европы в страну осуществляются без сбоев, в плановом режиме и в прежнем объеме.

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Анастасия Шейкина
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