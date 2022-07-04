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Несколько человек погибли результате стрельбы на параде в США

Пять человек погибли, 16 доставлены в больницы в результате стрельбы на параде в Чикаго

Фото: Reuters

По меньшей мере пять человек погибли, 16 доставлены в больницы в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк — северном пригороде Чикаго. Об этом сообщает ТАСС.

Вероятно, стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада, он находится на свободе и, предположительно, одет в камуфляжную одежду.

Сейчас движение на месте стрельбы полностью перекрыли, там работают экстренные службы и полиция. Местных жителей попросили оставаться дома и не пытаться попасть в центр города.

На параде в честь Дня независимости США в штате Иллинойс неизвестный открыл стрельбу. На видео с места событий запечатлен момент начала стрельбы — видно, как участники парада разбегаются, услышав звуки выстрелов. Позже на кадры попали прибывшие машины полиции и пожарных служб.

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Марина Совина
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