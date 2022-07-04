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В Калининградской области ответили на предложение переименовать регион

Калининградские власти назвали неуместным предложение Миронова о переименовании региона

Фото: Shutterstock

Власти Калининградской области сочли, что дискуссия о переименовании региона на данный момент неуместна, а областной центр уже носит достойное имя. Так на соответствующее предложение ответил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, передает ТАСС.

По его словам, у Калининграда «весьма достойное и уже прославленное имя».

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поразмышлять о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. По его словам, городу можно присвоить название Владибалтийск, а Калининградской области — Балтийский край.

18 июня Литва прекратила в Калининград транзит некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза. Местный губернатор Антон Алиханов уточнил, что ограничительные меры коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов.

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Сергей Истомин
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