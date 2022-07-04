Российские авиакомпании столкнулись с новой проблемой

Российские авиакомпании сообщили об отказах РНПК перестраховывать самолеты

Российские авиакомпании столкнулись с отказами Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники. Решение компании объясняют тем, что воздушные суда перестали поддерживать производители — европейский Airbus и американский Boeing.

Организация, принадлежащая Банку России, стала принимать на себя обязательства по договорам перестрахования перевозчиков с марта, так как из-за санкций европейские игроки перестали с ними сотрудничать. Однако, когда в начале лета ряд авиакомпаний обратились для ежегодного перезаключения договоров, они столкнулись с «попытками существенно ограничить страховое покрытие».

Сначала в соглашениях перестали прописывать покрытие рисков ареста и конфискации самолетов, а затем в них появилось новое условие — страховым случаем не считаются происшествия, ставшие следствием плохого обслуживания или ремонта. «В европейских контрактах традиционно оговаривалось, что самолет ремонтирует производитель, разработчик или сертифицированная им организация. Сейчас мы решаем, как уладить эту проблему»,— рассказал источник «Ъ». Он добавил, что в его компании надеются найти решение в течение нескольких недель.

Другой собеседник газеты сообщил, что теперь договоры страхования и перестрахования заключаются «на индивидуальных условиях». Соглашение смогла возобновить S7, но неизвестно, на каких условиях. По словам источника, близкого к группе «Аэрофлот», в июне перевозчик уведомил о проблеме Минтранс. «Юристы бьются над максимальным сохранением покрытия, учитывая успешное прохождение техцентром аудита Росавиации для получения сертификата разработчика», — рассказал он.

Практически любой, даже малозначительный инцидент «может быть расценен как происшествие, связанное с техникой или комплектующими», объясняет директор авиакомпании «Меридиан» Владимир Лапинский. Еще один собеседник издания уточняет, что воздушные суда чаще всего ломаются на земле и, если эти повреждения будут признавать нестраховым случаем, «это утопит компании в убытках».

После начала спецоперации на Украине Boeing и Airbus отказались от технической поддержки самолетов российских перевозчиков. На этом фоне авиакомпаниям разрешили обслуживать авиатехнику силами третьих лиц на базе выданной ранее иностранными регуляторами документации.

Правительство продлило срок действия сертификатов летной годности иностранных судов до конца года, а срок выдачи сертификата разработчика (позволяющего проводить техобслуживание) ограничило месяцем. Однако уже к концу марта стало известно, что отечественным перевозчикам пришлось приземлить 246 самолетов Airbus и Boeing в 30 крупнейших аэропортах.

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