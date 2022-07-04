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Командир «Ахмата» назвал самый пророссийский город на Украине

Командир полка «Ахмат» Алаудинов сообщил о помощи жителей Лисичанска в выявлении войск ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители Лисичанска помогают российским войскам в выявлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории города Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-1» помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, бойцы из войск ВСУ ходят в гражданской одежде среди мирных граждан. Жители города передают информацию российским войскам о подобных случаях.

«Хочу отметить, что такого содействия и такой радости не было ни в одном населенном пункте, который мы до сих пор освобождали», — добавил глава полка. Он также назвал Лисичанск самым пророссийским городом, «который только был в этой зоне оккупации».

Алаудинов подчеркнул, что на данный момент продолжается зачистка населенного пункта, это может занять несколько дней. «Идет проверка паспортного режима, проверяются все подвальные, чердачные помещения», — сказал он.

Командир «Ахмата» также заметил, что Лисичанск достаточно большой город, поэтому необходимо проверить довольно много мест.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что войска ВСУ покинули Лисичанск на похищенных велосипедах и машинах. По его словам, украинские военные отступали в подконтрольные Киеву города.

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Алевтина Запольская
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