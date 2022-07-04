Диетолог поделилась необычным способом приготовления идеального риса

Диетолог Дженнифер Паллиан: чтобы рис получился идеальным, его нужно варить как пасту

Чтобы рис получился идеальным, нужно варить его подобно пасте, утверждает канадский диетолог Дженнифер Паллиан. Об этом сообщает Daily Mail.

Паллиан поделилась необычным способом приготовления риса в соцсети. «Этот способ изменит вашу жизнь, — считает она. — Так готовит рис моя свекровь. Вместо того, чтобы тщательно отмерять количество риса и воды и надеяться на лучшее, просто заполните большую кастрюлю водой, как вы бы сделали при приготовлении пасты». По ее словам, после этого можно добавить рис и варить его на медленном огне до тех пор, пока он не станет мягким. Затем необходимо слить излишки воды при помощи дуршлага.

Как и при варке пасты, Паллиан добавляет около двух чайных ложек соли на четыре чашки воды. По ее мнению, при помощи этого метода можно готовить не только рис, но и любую другую крупу, включая киноа, ячмень, амарантовую крупу и просо. При этом готовность риса нужно проверить на пять минут раньше, чем предлагается в инструкции.

Пост Паллиан в соцсети собрал сотни комментариев. Их авторы поделились своими секретами приготовления риса. «Я обнаружила, что будет очень вкусно, если добавить кусочек сливочного масла или топленого масла!» — пишет одна из них. «Я всегда промываю готовый рис. Это позволяет удалить излишки крахмала», — советует другая.

Ранее сообщалось, что шеф-повара перечислили основные хитрости в приготовлении пасты и назвали главные ошибки при варке макарон. По их мнению, макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды.