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Диетолог поделилась необычным способом приготовления идеального риса

Диетолог Дженнифер Паллиан: чтобы рис получился идеальным, его нужно варить как пасту

Кадр: @foodess

Чтобы рис получился идеальным, нужно варить его подобно пасте, утверждает канадский диетолог Дженнифер Паллиан. Об этом сообщает Daily Mail.

Паллиан поделилась необычным способом приготовления риса в соцсети. «Этот способ изменит вашу жизнь, — считает она. — Так готовит рис моя свекровь. Вместо того, чтобы тщательно отмерять количество риса и воды и надеяться на лучшее, просто заполните большую кастрюлю водой, как вы бы сделали при приготовлении пасты». По ее словам, после этого можно добавить рис и варить его на медленном огне до тех пор, пока он не станет мягким. Затем необходимо слить излишки воды при помощи дуршлага.

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Как и при варке пасты, Паллиан добавляет около двух чайных ложек соли на четыре чашки воды. По ее мнению, при помощи этого метода можно готовить не только рис, но и любую другую крупу, включая киноа, ячмень, амарантовую крупу и просо. При этом готовность риса нужно проверить на пять минут раньше, чем предлагается в инструкции.

Пост Паллиан в соцсети собрал сотни комментариев. Их авторы поделились своими секретами приготовления риса. «Я обнаружила, что будет очень вкусно, если добавить кусочек сливочного масла или топленого масла!» — пишет одна из них. «Я всегда промываю готовый рис. Это позволяет удалить излишки крахмала», — советует другая.

Ранее сообщалось, что шеф-повара перечислили основные хитрости в приготовлении пасты и назвали главные ошибки при варке макарон. По их мнению, макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды.

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Алиса Дмитриева
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