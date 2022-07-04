Канадский генерал рассказал о воюющих на Украине резервистах на легковых машинах

Канадский генерал Хиллер заявил, что резервисты Украины воюют против танков на легковушках

Резервисты на Украине из-за недостатка вооружения воюют с танками на собственных легковых машинах, сообщил бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер. Его слова приводит CBC.

Генерал рассказал, что отряды теробороны были созданы для защиты жителями своих городов, однако украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий использовать резервистов на всех участках фронта.

«У них нет оборудования и средств, необходимых для самообороны», — заявил Хиллер. По его словам, украинцы вынуждены использовать собственную гражданскую технику и личные транспортные средства против российских танков и бронетранспортеров. При этом Хиллер сам побывал на Украине и поделился, что у Вооруженных сил страны почти нет артиллерии, а численность войск в 12 раз меньше, чем у России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска. По его словам, потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек. Также украинские военные потеряли 12 самолетов, 6 зенитных ракетных комплексов и 39 танков.