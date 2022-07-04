Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На Кавказе российский чиновник приказал продавцам отказаться от русского языка

Глава села в Кабардино-Балкарии приказал продавцам отказаться от русского языка
Тахир Созаев

Тахир Созаев. Фото: Telegram-канал «Baza»

Глава села Белая Речка в Кабардино-Балкарии Тахир Созаев приказал местным продавцам отказаться от использования русского языка при общении с покупателями. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, чиновник отправил свой приказ в виде голосового сообщения в общий чат жителей кавказского села в декабре прошлого года. Кроме того, в той же группе Созаев высказывался против продажи земли в селе кабардинцам и русским.

2 июля россиянина задержали. Baza уточняет, что против него возбудили уголовное дело по статье 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В случае признания Созаева виновным ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области Украины запретят преподавать русский язык и литературу.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска
Заболевания предложили диагностировать по запаху
Перечислены плюсы и минусы инвестиций в китайские компании из России
Россиянка бросила парализованную собаку в ветклинике из-за чека в 1500 рублей
Россиянам раскрыли способ отдохнуть месяц на Бали за 52 тысячи рублей
Назван город с лучшими дорогами в России
Врач рассказал о необычном противопоказании для доноров крови
В Чехии признали неготовность Запада к долгой поддержке Украины
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского после оттеснения украинских сил из ЛНР
Звезды «Дома-2» купили квартиру годовалому сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.