На Кавказе российский чиновник приказал продавцам отказаться от русского языка

Глава села в Кабардино-Балкарии приказал продавцам отказаться от русского языка

Глава села Белая Речка в Кабардино-Балкарии Тахир Созаев приказал местным продавцам отказаться от использования русского языка при общении с покупателями. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, чиновник отправил свой приказ в виде голосового сообщения в общий чат жителей кавказского села в декабре прошлого года. Кроме того, в той же группе Созаев высказывался против продажи земли в селе кабардинцам и русским.

2 июля россиянина задержали. Baza уточняет, что против него возбудили уголовное дело по статье 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В случае признания Созаева виновным ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области Украины запретят преподавать русский язык и литературу.