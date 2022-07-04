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Среди погибших при стрельбе в Копенгагене обнаружили россиянина

Полиция Дании заявила, что среди убитых в ТЦ Копенгагена есть гражданин России

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Среди убитых при стрельбе в торговом центре Копенгагена есть 47-летний россиянин, который проживал в Дании на постоянной основе. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на заявление главного инспектора полиции Серен Томассен.

«Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний гражданин России, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», — рассказал Томассен.

Ранее глава полиции Серен Томассен заявил, что в результате стрельбы погибли несколько человек, не уточнив точное количество жертв. Подозреваемым стал 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают террористического характера стрельбы.

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Дмитрий Сотак
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