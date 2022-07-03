Задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре Копенгагена

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в торговом центре Копенгагена

Полиция Копенгагена задержала одного человека после стрельбы в торговом центре столицы Дании. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

В полиции датской столицы добавили, что сейчас нет возможности рассказать больше о личности подозреваемого.

Об инциденте сообщалось ранее в воскресенье, 3 июля. В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Очевидцы заявляли, что слышали три выстрела.

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