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Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре Копенгагена

Глава полиции Копенгагена Томассен: несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена. Об этом заявил глава полиции Серен Томассен, пишет CNBC.

По его словам, также есть несколько раненых. Точное число пострадавших и погибших не раскрывается.

Томассен добавил, что подозреваемым стал 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают террористического характера стрельбы.

Ранее в июне два человека погибли в результате перестрелки в ночном клубе в центре норвежского Осло, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

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Марина Совина
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