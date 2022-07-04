Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре Копенгагена

Глава полиции Копенгагена Томассен: несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена. Об этом заявил глава полиции Серен Томассен, пишет CNBC.

По его словам, также есть несколько раненых. Точное число пострадавших и погибших не раскрывается.

Томассен добавил, что подозреваемым стал 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают террористического характера стрельбы.

Ранее в июне два человека погибли в результате перестрелки в ночном клубе в центре норвежского Осло, еще несколько человек получили тяжелые ранения.