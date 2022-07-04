Бывший топ-менеджер российской авиакомпании сел на семь лет за коррупцию

Экс-начальник отдела авиакомпании «Якутия» получил 7 лет колонии за взятки на 6 млн рублей

Суд вынес приговор экс-начальнику отдела сервиса пассажиров авиакомпании «Якутия», признав его виновным в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управлении на транспорте СКР.

Бывшего топ-менеджера признали виновным по десяти эпизодам получения взяток. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что с января 2016-го по март 2020 года сотрудник авиакомпании получил от представителей четырех компаний незаконное вознаграждение на общую сумму шесть миллионов рублей. В обмен он обеспечил их контрактами на бортовое питание и поставку посуды и буфетно-кухонного оборудования.

Осужденный признал вину.