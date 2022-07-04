Студенты из 18 регионов России помогут восстановить комплекс «Саур-Могила» в ДНР

Студотряды из 18 регионов России восстановят комплекс «Саур-Могила» на востоке ДНР

Студенческие отряды из 18 регионов России будут восстанавливать мемориальный комплекс «Саур-Могила» на востоке ДНР, разрушенный в ходе военных действий в 2014 году. Об этом сегодня сообщила пиар-менеджер общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алина Сидорова, передает Донецкое агентство новостей.

«Девятого июля состоится открытие трудового проекта „Российских студенческих отрядов“, в рамках которого будут проводить восстановительные работы в Донецкой Народной Республике и проводить адресную помощь. Стройотряд будет восстанавливать мемориальный комплекс "Саур-Могила". Всего до конца августа будет работать 40 человек из 18 регионов», — цитирует Сидорову агентство ТАСС.

Отмечается, что первая группа студентов из 10 человек уже прибыла в Ростов-на-Дону. Перед отправкой в ДНР они пройдут специальное обучение и инструктажи, о том, как себя вести на объекте. Студенты будут заниматься распилом деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием средств малой механизации, сортировкой грунта, разбивкой местности и другими видами работ.

Формирование делегаций студенческих отрядов для поездки в Республику координирует центральный штаб РСО в рамках акции «#МыВместе с Донбассом» при поддержке штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству.

