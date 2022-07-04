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Уфимский автор стал лауреатом премии Союза писателей Северной Америки

Уфимский автор Леонид Соколов стал лауреатом премии «Попугай Кеша» имени Курляндского
Леонид Соколов

Леонид Соколов . Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Уфимский автор Леонид Соколов стал лауреатом премии «Попугай Кеша» имени Александра Курляндского, организованной Союзом писателей Северной Америки. Об этом сообщает «Башинформ».

Детская пьеса Соколова «Субботник в лесу» заняла второе место в номинации «Театр, актерское мастерство, мюзикл-сказка».

«Я никогда не писал пьесы, это первое мое произведение в таком жанре. Я написал ее для кукольного театра, и никак не ожидал, что ее так высоко оценят в Союзе писателей Северной Америки», — заявил автор.

Леонид Соколов — заслуженный работник культуры Республики Башкортостан и трижды лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Его произведения публиковались в Болгарии, Германии, Австралии, Таиланде и Канаде. Его юмористические рассказы также были переведены на азербайджанский язык.

Ранее сообщалось, что жительница Республики Башкортостан Нурсиля Фахретдинова завоевала главный титул международного конкурса красоты «Мисс Евразия 2022», который прошел в Турции.

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Евгений Шульгин
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