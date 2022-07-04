Уфимский автор стал лауреатом премии Союза писателей Северной Америки

Уфимский автор Леонид Соколов стал лауреатом премии «Попугай Кеша» имени Курляндского

Уфимский автор Леонид Соколов стал лауреатом премии «Попугай Кеша» имени Александра Курляндского, организованной Союзом писателей Северной Америки. Об этом сообщает «Башинформ».

Детская пьеса Соколова «Субботник в лесу» заняла второе место в номинации «Театр, актерское мастерство, мюзикл-сказка».

«Я никогда не писал пьесы, это первое мое произведение в таком жанре. Я написал ее для кукольного театра, и никак не ожидал, что ее так высоко оценят в Союзе писателей Северной Америки», — заявил автор.

Леонид Соколов — заслуженный работник культуры Республики Башкортостан и трижды лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Его произведения публиковались в Болгарии, Германии, Австралии, Таиланде и Канаде. Его юмористические рассказы также были переведены на азербайджанский язык.

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