Жительница Башкирии победила в конкурсе красоты «Мисс Евразия» в Турции

Уроженка Башкирии Нурсиля Фахретдинова победила в конкурсе красоты «Мисс Евразия» в Турции

Жительница Республики Башкортостан Нурсиля Фахретдинова завоевала главный титул международного конкурса красоты «Мисс Евразия 2022», который прошел в Турции. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что Фахретдинова — уроженка деревни Тавлыкаево Баймакского района.

Международное состязание проводилось в Стамбуле в течение десяти дней. В конкурсе участвовали 23 девушки из разных стран. В рамках соревнования были проведены выходы в национальных костюмах, творческие номера и маскарады. Еще одной победительницей из России стала Залина Зинатуллина, жительница Зеленодольска, Республика Татарстан, — она завоевала титул «Мисс Туризм Евразия».

Ранее сообщалось, что в Нальчике состоялись межрегиональные соревнования по чирлидингу. Всего на чемпионате присутствовали более 600 спортсменов из восьми регионов России. Победу в конкурсе одержали чирлидеры из Краснодарского края.