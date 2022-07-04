Депутат Госдумы призвал повысить ответственность за призывы к суициду в сети

Михаил Романов: нужно повысить ответственность за призывы к суициду в сети

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов намерен инициировать корректировку федерального законодательства в части создания правовых механизмов для защиты несовершеннолетних от влияния негативного контента в социальных сетях.

Об этом парламентарий рассказал в ходе совещания по вопросу выявления в сети «Интернет» информации, побуждающей детей к совершению опасных для их жизни и здоровья действий с участием заместителя председателя Государственной Анны Кузнецовой, вице-губернатора Санкт‑Петербурга Станислава Казарина, прокурора Санкт‑Петербурга Виктора Мельника.

Предметом разговора было создание аппаратно-программного комплекса «Защита будущего», который позволяет проводить мониторинг социальных сетей на предмет выявления суицидальных наклонностей подростков и ресурсов, распространяющих запрещенную информацию. При необходимости профилактики состояния подростков привлекаются психологи, а при опасных случаях — правоохранительные органы. К началу 2023 года предполагается завершить разработку комплекса и запустить его использование в Санкт-Петербурге. В перспективе использование «Защиты будущего» может быть распространено и на другие регионы.

По словам Михаила Романова, реализация проекта будет ускорена с помощью корректировок Федерального закона N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», которые бы наделили органы власти дополнительными полномочиями по защите жизни и здоровья несовершеннолетних.

«Сейчас по количеству детских и подростковых суицидов Россия находится в печальном топе миррового рейтинга. За первое полугодие 2021 года в стране было зафиксировано 3064 попытки самоубийств и завершенных суицида. Это на 43 процента больше, чем в 2020 году, когда произошло 2146 самоубийств и попыток их совершить. С началом коронавируса зафиксирован резкий рост числа подростков, желающих стать кураторами в суицидальных играх. В России уже закрыто немало сайтов, где детей призывали к суициду. В том числе 20 января 2021 года Колпинский суд Санкт-Петербурга запретил распространение аниме "Тетрадь смерти". Тем не менее, все принимаемые меры не достаточны», — сказал Михаил Романов.

По мнению депутата, в связи с новой волной подростковых самоубийств целесообразно также рассмотреть возможность законодательного ужесточения ответственности за подстрекательства к самоубийству через сеть Интернет.

«Сейчас Уголовный кодекс определяет максимальное наказание по соответствующей статье — до 15 лет лишения свободы, то есть эти преступления уже считаются особо тяжкими. Но речь все же идет о детях, и для того, чтобы побороть очередной всплеск подростковых суицидов и профилактировать их в будущем, представляется целесообразным рассмотреть возможность о повышении максимального срока — до 20 лет лишения свободы. Я намерен проработать этот вопрос в профильных комитетах Государственной Думы», — резюмировал Михаил Романов.

