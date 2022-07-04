В СПЧ предложили приравнять белгородцев к пострадавшим в СВО

Член СПЧ Кабанов предложил приравнять жителей Белгорода к пострадавшим в ходе СВО

Жителей Белгорода, которые пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, следует приравнять к пострадавшим в ходе специальной военной операции России на Украине. Такое предложение высказал член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, чьи слова приводит News.ru.

«Должна быть понятная компенсация. Вопрос в том, в каком статусе находятся граждане России, попавшие в эту ситуацию. Мы можем их расценивать как пострадавших в специальной операции», — сказал он.

По словам правозащитника, нет никаких проблем с выделением средств из бюджета, когда в Москве «меняют плитку и кладут бордюры». Однако вопрос с тем, какие будут компенсации для граждан, является сложным, так как они не рискуют так же, как военнослужащие, добавил Кабанов.

3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека. Позднее РИА Новости сообщило, что число погибших увеличилось до пяти.