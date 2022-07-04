Посол США потребовал от Китая прекратить транслировать российскую пропаганду

Посол США в Китае потребовал, чтобы Пекин перестал «транслировать российскую пропаганду»

Пекин должен прекратить возлагать вину за конфликт на Украине на страны Запада и транслировать таким образом российскую пропаганду. К этому призвал китайскую сторону посол США в КНР Николас Бернс, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что представители Министерства иностранных дел Китая перестанут обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это российская пропаганда», — заявил американский дипломат. Он также понадеялся, что Пекин перестанет распространять «лживые утверждения» об американских лабораториях биологического оружия, которых, по его словам, на самом деле нет на Украине.

Ранее сообщалось, что Пекин даст НАТО сдержанный, но жесткий ответ на решение альянса указать Китай в новой стратегической концепции как «систематический вызов». В новой стратегической концепции военный блок указал, что Китай противоречит интересам альянса, хотя в стратегии 2010 года никаких дополнительных комментариев о КНР не было.