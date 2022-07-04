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Мужчина устроил стрельбу по людям в Канаде

В Канаде мужчина ранил около пяти человек во время стрельбы из пневматического оружия

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Мужчина ранил около пяти человек во время стрельбы по прохожим из пневматического оружия в Канаде. Об этом сообщила представитель полиции провинции Квебек Кристина Лопес, передает издание Journal de Montréal.

По информации издания, подозреваемый 36 лет гулял в частном секторе города Викториявилля, угрожая людям на своем пути пневматическим оружием. Затем он начал стрелять по прохожим свинцовыми снарядами.

«Около пяти человек пострадали от этих действий, а некоторые могли получить легкие травмы», — сообщила представитель ведомства. Подозреваемому предъявлены обвинения в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.

3 июля сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена. По словам главы полиции Серена Томассена, также есть несколько раненых. Подозреваемым стал 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают террористического характера стрельбы.

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Марина Совина
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