Блогерша отказалась ретушировать растяжки на фото и восхитила фанатов

Блогерша Роузи Брин показала округлый живот и растяжки на фото и восхитила фанатов

Блогерша из Великобритании Роузи Брин показала растяжки на фото в спортивной форме и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Как утверждает активистка бодипозитива, многие ошибочно считают растяжки следствием родов. Тем не менее данные особенности появляются на коже и в результате резкого похудения или набора веса, считает она. «Они становятся олицетворением силы и пути, который проходят женщины ради своей красоты», — отметила инфлюэнсер.

На размещенных кадрах плюс-сайз-модель позирует в голубом спортивном костюме, состоящем из топа и легинсов. На одном из снимков девушка отказалась от ретуши, фильтров и выигрышных поз, чтобы продемонстрировать округлый живот, бока, а также несовершенства кожи и растяжки. «Важно говорить о том, что физические изменения в женском теле — это нормально. Я здесь для этого. Я поддерживаю каждую», — добавила она.

Публикация Брин набрала десятки тысяч лайков, пользователи сети принялись благодарить автора за смелость в комментариях. «Ты вдохновляешь! Мне нравится видеть твои посты в своей ленте», «Я восхищаюсь тобой. Ты помогаешь мне чувствовать себя комфортнее в моем теле», «Спасибо за то, что публикуешь это», — писали юзеры.

Ранее в июле активистка бодипозитива Бри Ленеган показала «обратную сторону» идеальных фото блогеров в соцсетях и удивила поклонников. Девушка сравнила свои снимки при позировании в удачных ракурсах и в расслабленном состоянии. На соответствующих кадрах заметны объемные бока, округлый живот и жировые складки.