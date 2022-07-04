Минобороны заявило об уничтожении Су-25 ВСУ в ходе воздушного боя в ДНР
Минобороны заявило, что российский истребитель уничтожил украинский Су-25 в небе над ДНР
В ходе воздушного боя в небе над Донецкой народной республикой (ДНР) был уничтожен Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Воздушный бой был дан в районе села Ясная Поляна Запорожской области Украины.
Какая модель российского истребителя участвовала в воздушном бою, не уточняется.
По обновленным данным военного ведомства на 4 июля, с начала спецоперации российские войска уничтожили 230 самолетов, 134 вертолета и 1448 беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что 3 июля российские военные уничтожили два украинских самолета.