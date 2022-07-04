Минобороны заявило об уничтожении Су-25 ВСУ в ходе воздушного боя в ДНР

Минобороны заявило, что российский истребитель уничтожил украинский Су-25 в небе над ДНР

В ходе воздушного боя в небе над Донецкой народной республикой (ДНР) был уничтожен Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушный бой был дан в районе села Ясная Поляна Запорожской области Украины.

Какая модель российского истребителя участвовала в воздушном бою, не уточняется.

По обновленным данным военного ведомства на 4 июля, с начала спецоперации российские войска уничтожили 230 самолетов, 134 вертолета и 1448 беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что 3 июля российские военные уничтожили два украинских самолета.