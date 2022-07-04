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Американский политолог предупредил США о новых сюрпризах от Путина

NI: политолог Джозеф Най предупредил США о новых сюрпризах от президента России Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Американский политолог, бывший заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Джозеф Най предупредил, что Вашингтону следует готовиться к новым сюрпризам от президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в своей статье для The National Interest.

Как пишет Най, с 2017 года США сосредоточили стратегию нацбезопасности на соперничестве с Пекином и Москвой. Однако, считает он, у нее есть две проблемы. Первая заключается в отсутствии четкого разделения между Россией и Китаем, в то время, когда это совершенно два разных государства. В качестве второй проблемы политолог выделил сосредоточенность американской концепции на соперничестве великих держав и недостаточное внимание новому типу угроз, например, пандемия COVID-19.

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По мнению Ная, Вашингтону нужно изменить свою дальнейшую стратегию безопасности для возможности сохранения нынешних альянсов. Однако исходить следует не из политики изоляции и сдерживания, как во время холодной войны, а из управляемой стратегической конкуренции между ведущими державами. При этом американские политики должны быть готовы к новым сюрпризам со стороны Владимира Путина или каким-либо неожиданным действиям со стороны Китая, заключил политолог.

Ранее председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман в своей статье заявил, что попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. По его словам, Гитлер который проиграл войну из-за того, что ввязался в борьбу «на два фронта». Он подчеркнул, что из-за такой расстановки целей американской стороной Россия может обойти санкции Запада.

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Марина Совина
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