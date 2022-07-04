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Бывшую замдиректора российской компании осудят за мошенничество

В Казани осудят экс-замдиректора за мошенничество с коммерческой тайной на 3 млн рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Вахитовском районном суде Казани рассмотрят уголовное дело бывшего заместителя директора по общим вопросам и персоналу коммерческих организаций, обвиняемую в мошенничестве и незаконном получении и разглашении коммерческой тайны. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

По данным ведомства, с февраля 2020-го по март 2021 года женщина скопировала на флешку данные, содержавшие коммерческую тайну компании, уволилась и попыталась продать информацию третьим лицам.

Кроме того, с марта 2021-го по январь 2022 года экс-сотрудница предлагала коллегам за три миллиона рублей вернуть флешку и помочь пройти несуществующую проверку от правоохранителей.

Обвиняемая частично признала вину. На время следствия она находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Казани пятерых уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 56 лет задержали за мошенничество и вымогательство.

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Екатерина Власова
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